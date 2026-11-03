Fenerbahçe'de bomba gelişme: Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekizli hoca Sergio Conceiçao'dan vazgeçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeli idarecilerin, 46 yaşındaki isimle el sıkıştığı belirtildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertlilerde, Sergio Conceiçao transferi iptal oldu. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Portekizli hocanın ekstra taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Conceiçao'nun yıllık ücretle alakalı belli bir noktaya bir türlü inmediği hatta bu rakamı yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de 3-4 tane önemli yöneticinin, Emre Belözoğlu'nu ısrarlı bir şekilde istediği ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı vurgulandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Sabah Spor'un haberine göre de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. İlerleyen saatlerde yeni bir görüşmenin daha yapılmasının beklendiği belirtildi. Halen Kasımpaşa'da görev yapan Belözoğlu'nun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.