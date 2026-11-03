Demokratlar’ın lideri, Ortak Liste liderleriyle görüştü! Netanyahu’suz koalisyon arayışı

İsrail genel seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan, 19 milletvekili çıkaran Arap Ortak Liste'nin başkanı Prof. Dr. Yusuf Cabarin ve meclis grubu başkanı Dr. Ahmed Tibi ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

HEDEF İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK

Toplantıya ilişkin “Tam gaz devam ediyoruz” paylaşımında bulunan Yair Golan; “Bu sabah Ortak Liste'nin başkanı Prof. Yusuf Cabarin ve meclis grubu başkanı Dr. Ahmed Tibi ile buluştum. Buluşmada, meclis grupları arasında koordinasyon sağlayarak parlamenter çoğunluğu gerçekleştirmek ve Netanyahu, Ben Gvir ve Smotrich hükümetini değiştirmek için konuştuk. Biz demokratlar, sokaklara güvenliği geri getirmeye ve Arap toplumuna refah ve eşitlik sağlamaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz” mesajını verdi.