Demokratlar’ın lideri, Ortak Liste liderleriyle görüştü! Netanyahu’suz koalisyon arayışı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'de Netanyahu hükümetini değiştirmeyi hedefleyen Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Arap Ortak Liste liderleri Prof. Dr. Yusuf Cabarin ve Dr. Ahmed Tibi ile parlamenter çoğunluğu sağlamak ve meclis grupları arasında koordinasyon kurmak amacıyla bir araya geldi.
İsrail genel seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan, 19 milletvekili çıkaran Arap Ortak Liste'nin başkanı Prof. Dr. Yusuf Cabarin ve meclis grubu başkanı Dr. Ahmed Tibi ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
HEDEF İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK
Toplantıya ilişkin “Tam gaz devam ediyoruz” paylaşımında bulunan Yair Golan; “Bu sabah Ortak Liste'nin başkanı Prof. Yusuf Cabarin ve meclis grubu başkanı Dr. Ahmed Tibi ile buluştum. Buluşmada, meclis grupları arasında koordinasyon sağlayarak parlamenter çoğunluğu gerçekleştirmek ve Netanyahu, Ben Gvir ve Smotrich hükümetini değiştirmek için konuştuk. Biz demokratlar, sokaklara güvenliği geri getirmeye ve Arap toplumuna refah ve eşitlik sağlamaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz” mesajını verdi.
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