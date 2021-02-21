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Eğitim Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu olacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevap buldu. Bakan Selçuk hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki, yüz yüze eğitim kararı alınan sınıflarda devam zorunluluğu olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 00:33:00 -
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu olacak mı?

Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu olacak mı? Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu. Peki okula gitmek zorunlu mu?

Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.

Hangi sınıflar okula gidecek?

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.

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