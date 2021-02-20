Kimler yüz yüze eğitime katılmak zorunda? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı tüm mücadele sürüyor. Salgına karşı bir yandan tedbirler alınıyor bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Türkiye en hızlı aşıya ulaşan ve uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Vakalardaki düşüş eğilimi sebebiyle yüz yüze eğitim adımları atılıyor. 15 Şubat’ta köy okullarında ders zili çaldı. 1 Mart’ta ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi. Peki, okula gitmek zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.