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Eğitim Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim zorunlu? Koronavirüs saygını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde normalleşme adımları atılıyor. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8.sınıf, 12.sınıf, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri yüz yüze eğitime başlayacak? Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? Aileler çocuklarına okula göndermek zorunda mı? Salgın sebebiyle okula gitmeyen devamsız sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:21:00 -
Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Kimler yüz yüze eğitime katılmak zorunda? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı tüm mücadele sürüyor. Salgına karşı bir yandan tedbirler alınıyor bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Türkiye en hızlı aşıya ulaşan ve uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Vakalardaki düşüş eğilimi sebebiyle yüz yüze eğitim adımları atılıyor. 15 Şubat’ta köy okullarında ders zili çaldı. 1 Mart’ta ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi. Peki, okula gitmek zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?
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