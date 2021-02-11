Yüz yüze eğitime gitmezsem yok yazılır mıyım? Koronavirüs salgını eğitim alanını bir hayli olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullarından ayrı kaldı. Süreçte uzaktan eğitim ise devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlamış ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak'ta ise yarıyıl tatili başladı. Yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. 15 Şubat'ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak eğitime başlayacak. 1 Mart'ta ise ülke genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Aileler yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitime gitmeyen çocuk sınıfta mı kalacak?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk dönem olduğu gibi ikinci dönemde de yüz yüze eğitime katılmanın ailelerin kararına bırakıldığını belirtti. Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar” dedi.