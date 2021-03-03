Yüz yüze eğitim ortaokul, imam hatip ortaokulunda nasıl olacak? Ortaokullar kaç saat ders işleyecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Düşük ve orta riskli illerde ortaokullar haftada kaç saat ders işleyecek?

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Ortaokulda yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden her bir grubun haftanın hangi iki günü okula gideceği planlanacak. Bu kapsamda eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacak.

Ortaokullar yüz yüze eğitimde kaç saat ders işlenecek?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika ve dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak yüz yüze eğitim yapılacak. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ve süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecek.

Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde ortak, seçmeli ve mesleki derslerden öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak. Eğitim kurumu yönetimlerince, seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim eş zamanlı yürütülecek. Ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sınıf ve şube birleştirmesi yapılabilecek.