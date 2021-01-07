Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler okullarına ne zaman döneceklerini merak ediyor. Artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğiteme ara verildi. 2 Kasım’da son olarak 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına dönmüştü. Bu yıl 6., 7., 10. ve 11. sınıf öğrencileri 20 Kasım’a kadar yüz yüze eğitime geçememişti. 22 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. 15 Şubat Pazartesi günü ise yarıyıl tatili sona erecek. Öğrenciler 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor.

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Eğitimin devamı hepimizin arzusu. 15 Şubat şu anda okulların açılması için bir öngörü olarak görünüyor; ama o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirmek daha doğru olacaktır. Vaka sayısı, hasta sayısı aşağıya doğru yönelirse okullarımızı bir kademe dahilinde eylül-ekimde yaptığımız gibi açmak daha doğru olacaktır. O dönemde de istemeyen velilerimiz için uzaktan eğitim seçeneğiyle gitmek daha doğru olacaktır gibi görünüyor. Eylül-Ekim ayında velilerimiz, öğrencilerimiz kurallara uydu. Bizlerin de okullar açıldığında çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Gerek hijyen gerek maske takmak gerekse fiziksel mesafe konusunda örnek olmalıyız. Aşılamada öncelikli ikinci grupta öğretmenlerimiz de yer alıyor. Bu sürece baktığımızda buradaki hocalarımızın da aşılanmasıyla birlikte eğitim kurumlarının açılması söz konusu olabilir kanısındayım. Rakamlarda iyi bir düzeyi yakaladık, gerek vaka sayısında gerek hasta sayısında. Bu aşağı iniş trendi devam ederse hasta sayılarında binlerin altını görürsek, hasta sayımız belli illerimizde özellikle çok yoğun olmazsa okulların açılabileceğini rahatlıkla söylemek mümkün” dedi.