Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak’ta ise öğrenciler için 3 haftalık yarıyıl tatili başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı 15 Şubat’ta başlayacak. Peki, 15 Şubat’ta hangi sınıflar okula gidecek?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.