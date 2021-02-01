Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak Cuma günü sona erdi. İkinci yarıyıl 15 Şubat’ta başlayacak. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat’ta kaçıncı sınıfların okullarına döneceğini merak ediyor. Konu hakkında beklenene açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Kaçıncı sınıflar okula başlayacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak’ta ise öğrenciler için 3 haftalık yarıyıl tatili başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı 15 Şubat’ta başlayacak. Peki, 15 Şubat’ta hangi sınıflar okula gidecek?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.