2021 yılında okullar ne zaman açılacak sorusu da eğitim gündemindeki en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullarda yüz yüze eğitim konusunda yaptığı açıklamalar takip ediliyor.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Salgına ilişkin gelişmelere göre 15 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanabileceği konuşuluyor. Ancak MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun."