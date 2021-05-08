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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak son dakika
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim açıklaması | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimine yönelik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci bu açıklamanın ardından yüz yüze eğitimin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:36:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası’ etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ve normalleşme adımlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

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