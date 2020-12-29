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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar ne zaman açılıyor?
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar ne zaman açılıyor?

Okulların açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca eöğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hem öğrenciler hem de veliler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ne zaman açılacak? | Okullar şubat ayında açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:07:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar ne zaman açılıyor?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında eğitim geliyor. Salgın sebebiyle okullar kapalı ve milyonlarca öğrenci eğitimine uzaktan devam ediyor. Hem öğrenciler hem de veliler yüz yüze eğitimin ne zaman ayın kaçında başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar ne zaman açılıyor?

28 Aralık Pazartesi günü 2020 yılının son kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti ve “İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Diğer yandan vaka sayısındaki düzenli düşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz” dedi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 22 Ocak’ta başlayacak. Ara tatil de öne çekilerek 15 tatille birleştirilecek. Bu sebeple milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini üç hafta yapacak. İkinci yarıyıl 15 Şubat’ta başlayacak.

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