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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

15 Şubat’ta okullar açılacak mı? 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İkinci yarıyıl 15 Şubat’ta başlayacak. 15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağı ise merak konusu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 11:48:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam etti. 25 Ocak Pazartesi günü ise 3 haftalık yarıyıl tatili başladı. Peki, okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu. Okulların açılacağı tarih kabine toplantısında değerlendirilecek. Haftalardır beklenen kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü 15.0’te toplanacak. Toplantıda başta koronavirüs salgını olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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