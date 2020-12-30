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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Hangi sınıflar okula dönecek?
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Hangi sınıflar okula dönecek?

15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını, hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Okullar ne zaman açılacak? | Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? | Hangi sınıflar okula başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:17:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Hangi sınıflar okula dönecek?

15 Şubat’ta okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 6.,7.,10. ve 11. sınıfların okulu ne zaman döneceği konuşulurken 20 Kasım’da yüz yüze eğitim iptal edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Hangi sınıflar okula dönecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021’de sona erecek. 15 Şubat’ta ise ara tatil sona erecek. Ara tatilin ardından okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz” dedi.

15 Şubat Pazartesi günü hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

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