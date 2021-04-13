Yüz yüze eğitim iptal mi? Ramazan ayında yüz yüze eğitim yok mu?

20 Kasım 2020’de ülkemizde yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde ise yüz yüze eğitime yönelik adımlar atıldı. Son dönemde artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği ise merak konusu. Peki, yüz yüze eğitime ne zaman ara verilecek?

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Milyonlarca kişi yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Kabine toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili kararların da alınması bekleniyor.