Yüz yüze eğitim hangi illerde kalkacak? Başlayan yüz yüze eğitim hangi illerde yasaklanacak? Hangi iller kırmızı renge döndü?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, korona tedbirlerine uyulması konusunda bir kez daha uyardı. Bakan Koca: "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." diyerek vatandaşları hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasından dolayı rehavete kapılmaması konusunda uyardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da “Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.” açıklamasında bulundu.

Hangi iller kırmızı renge döndü?

'Kontrollü normalleşme' için illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Şubat – 5 Mart haftalık koronavirüs vaka sayılarını içeren haritanın son hali açıklandı. 100 bin kişide 89,99 olan vaka sayısı 111, 57'ye çıkan ve 100 kişi sınırını aşan İstanbul daha önce açıklanan kriterlere göre turuncu gruptan kırmızı gruba döndü.

Hangi iller kırmızı renge döndü?

Türkiye genelinde 17 olan 'Kırmızı' il sayısı, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haritaya göre 26'ya yükseldi. En çok vaka artışı olan iller sıralamasında İstanbul 17 bin 251 vaka ile ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 4 bin 724 vaka ile Samsun, ve 3 bin 397 vaka ile Konya takip etti.

İzmir 2 bin 921, Kocaeli'de 2 bin 242, Balıkesir'de 2 bin 139, Ordu'da 2 bin 134, Antalya'da 2 bin 91, Mersin'de bin 884, Trabzon'da bin 836, Bursa'da bin 816, Sakarya'da bin 459, Kayseri'de bin 389, Tokat'ta bin 368, Giresun'da ise bin 266 vaka artışı meydana geldi.

Yüz yüze eğitim hangi illerde var?

27 Şubat – 5 Mart haftalık koronavirüs vaka sayılarına göre kırmızıya dönen 26 ilde yüz yüze eğitimin nasıl olacağı bir hafta sonra açıklanan illerin risk haritasında belli olacak.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde ilkokullar, ortaokullar ve liseler geçtiğimiz hafta açıldı. Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda puanda yüz yüze eğitimin yapıldığı iller şunlar:

* Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Hangi illerde yüz yüze eğitim yok?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okul öncesi eğitim kurumları, 8. sınıflar ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim görmeye devam ediyor. Bunun dışındaki sınıflarda yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim şuan için yok.