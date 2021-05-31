17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran tarihinde sona eriyor. Okulların yarından itibaren açılıp açılmayacağı bu nedenle gündem oldu.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 Haziran'da (Yarın) okullar açılacak mı sorusu gündemde yer alıyor. Telafi eğitimi nasıl olacak soruları ve okulların yüz yüze eğitim ile açılıp açılmayacağına yönelik detayları ele alan Bakan Ziya Selçuk, Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulundu. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini açıklayan Bakan Selçuk, okulların Ağustos ayında açılmasının da iklim dolayısıyla doğru olmayacağını vurguladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı ile ilgili yaptığı açıklamalar...

- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”

Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.