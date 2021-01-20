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Eğitim Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta! Yarıyıla elektronik karne ile merhaba
Eğitim

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta! Yarıyıla elektronik karne ile merhaba

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak’ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:07:00 -
Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta! Yarıyıla elektronik karne ile merhaba

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 25 Ocak’tan itibaren 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 arasında uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

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