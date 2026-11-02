‘Kızılay Sokağı’nın açılışı yapıldı: Gönüllüler arttıkça direncimiz de artıyor

Türk Kızılay tarafından Kızılay Haftası kapsamında Etimesgut Yerleşkesi'nde "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" sloganıyla hazırlanan Kızılay Sokağı'nın açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada öğrencilere seslenen Yılmaz, önce Cumhuriyet Bayramı'nı ardından Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, geçen yıl Etimesgut'taki Kızılay Sokağı'nda 35 bin öğrenciyi ağırladıklarını, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Kızılay kollarını yeniden harekete geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Şu anda tam 21 bin okulda kurulmuş Kızılay kulüplerimiz var ve Kızılay kulüpleri artık zorunlu kulüp haline de geldi ve biz bu kulüplerde artık bir kişiyi Kızılay kolu yapmıyoruz. Kızılay kolunu on binlerce, milyonlarca öğrencimize açmış oluyoruz." dedi.

Yılmaz, Kızılay kollarında yürütülen faaliyetlere ilişkin öğrencilere bilgi vererek güvenli ve sağlıklı yaşamın ardından akran nezaketinin öğretildiğini belirtti.

"KIZILAY KOLLARINDA AKRAN NEZAKETİNİ İŞLİYOR OLACAĞIZ"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türk Kızılay'ın gönüllü sayısının 500 bini aştığını ve kurumun en büyük gücünün gönüllülükten geldiğini söyledi.

Yılmaz, Kızılay Sokağı etkinliklerine katılan çocukların okullardaki Kızılay kulüplerinden geldiğini belirterek, "Bu hilal iyiliğe çıkar diyoruz. Geçen sene 750 bin çocuğa ulaştık. Bu sene belki de 1 milyon çocuğa Kızılay Haftası etkinlikleriyle ulaşmış olacağız. Kızılay kolları için 'Akran nezaketi' kampanyamız başlayacak. Çocuklarımızın birbirlerine nezaketle davranması son derece önemli. Biz her zaman iyiliği büyütmeyi tercih ediyoruz. Onlara akran zorbalığı kelimesini hiç kurmadan birbirinize nezaketle davranın, birbirinize iyilik yapın, birbirinizin elini tutun, bırakmayın demeyi çok önemsiyoruz. 21 bin okulumuzun bütün Kızılay kollarında bu sene boyunca akran nezaketini tekrar tekrar işliyor olacağız." diye konuştu.

Toplum eğitimlerinin de Kızılay'ın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunun altını çizen Yılmaz, geçen yıl toplum eğitimleriyle 7 milyon 200 bin kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Bu yıl 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve şu ana kadar 8 milyon kişiye eğitim verdiklerini aktaran Yılmaz, "Her sene 10 milyon insana iyilik anlatalım istiyoruz. Her sene 10 milyon insana güvenli yaşamı, afetlere hazırlığı, ilk yardımı anlatalım istiyoruz. Toplumun içinden çıkan Kızılay'ımızla, gönüllülerimizle, beraber daha dirençli bir toplum olmak üzere uğraşalım istiyoruz. Bu hafta inşallah Türk Kızılay Kanunu'muz da çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kızılay kolu olan öğrencilere Kızılay kolu bandı taktı, daha sonra öğrencilerle Kızılay Sokağı'ndaki stantları gezdi.

KIZILAY SOKAĞI'NDA 30 BİN ÖĞRENCİ AĞIRLANACAK

Bu yıl "iklim değişikliği ve afet bilinci" temasıyla düzenlenen Kızılay Sokağı'nda, 2-6 Kasım tarihlerinde 400'ü aşkın okuldan, ağırlıklı olarak okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki yaklaşık 30 bin öğrencinin ağırlanması bekleniyor.

İyilik çorbası, ilk yardım çantası, afet parkuru ve sıfır atık alanlarında düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, oyunlar aracılığıyla yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazırlık ve çevre bilinci konularında bilgi ediniyor.

Etkinliklerde ayrıca Türk Kızılay ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Kızılay kolu kulüplerinin çalışmalarında yer alan akran nezaketine yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kızılay Haftası boyunca ülke genelindeki Kızılay şubelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.