  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YP Lideri Millî irade hırsızının önde gideni Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi! “Eğlence” maskesiyle kimlik çöküşü yaşanıyor Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık” Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?” Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor
Gündem ‘Kızılay Sokağı’nın açılışı yapıldı: Gönüllüler arttıkça direncimiz de artıyor
Gündem

‘Kızılay Sokağı’nın açılışı yapıldı: Gönüllüler arttıkça direncimiz de artıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Kızılay Sokağı’nın açılışı yapıldı: Gönüllüler arttıkça direncimiz de artıyor

Kızılay Haftası kapsamında Etimesgut Yerleşkesi'nde "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" sloganıyla hazırlanan Kızılay Sokağı'nın açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, her yıl 10 milyon kişiye iyilik, güvenli yaşam, afetlere hazırlık ve ilk yardım konularında bilgi vermeyi amaçladıklarını belirterek, halkın içinden çıkacak olan Kızılay ile yani gönüllülerle birlikte daha dirençli bir toplum oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılay tarafından Kızılay Haftası kapsamında Etimesgut Yerleşkesi'nde "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" sloganıyla hazırlanan Kızılay Sokağı'nın açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada öğrencilere seslenen Yılmaz, önce Cumhuriyet Bayramı'nı ardından Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, geçen yıl Etimesgut'taki Kızılay Sokağı'nda 35 bin öğrenciyi ağırladıklarını, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Kızılay kollarını yeniden harekete geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Şu anda tam 21 bin okulda kurulmuş Kızılay kulüplerimiz var ve Kızılay kulüpleri artık zorunlu kulüp haline de geldi ve biz bu kulüplerde artık bir kişiyi Kızılay kolu yapmıyoruz. Kızılay kolunu on binlerce, milyonlarca öğrencimize açmış oluyoruz." dedi.

Yılmaz, Kızılay kollarında yürütülen faaliyetlere ilişkin öğrencilere bilgi vererek güvenli ve sağlıklı yaşamın ardından akran nezaketinin öğretildiğini belirtti.

 

"KIZILAY KOLLARINDA AKRAN NEZAKETİNİ İŞLİYOR OLACAĞIZ"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türk Kızılay'ın gönüllü sayısının 500 bini aştığını ve kurumun en büyük gücünün gönüllülükten geldiğini söyledi.

Yılmaz, Kızılay Sokağı etkinliklerine katılan çocukların okullardaki Kızılay kulüplerinden geldiğini belirterek, "Bu hilal iyiliğe çıkar diyoruz. Geçen sene 750 bin çocuğa ulaştık. Bu sene belki de 1 milyon çocuğa Kızılay Haftası etkinlikleriyle ulaşmış olacağız. Kızılay kolları için 'Akran nezaketi' kampanyamız başlayacak. Çocuklarımızın birbirlerine nezaketle davranması son derece önemli. Biz her zaman iyiliği büyütmeyi tercih ediyoruz. Onlara akran zorbalığı kelimesini hiç kurmadan birbirinize nezaketle davranın, birbirinize iyilik yapın, birbirinizin elini tutun, bırakmayın demeyi çok önemsiyoruz. 21 bin okulumuzun bütün Kızılay kollarında bu sene boyunca akran nezaketini tekrar tekrar işliyor olacağız." diye konuştu.

Toplum eğitimlerinin de Kızılay'ın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunun altını çizen Yılmaz, geçen yıl toplum eğitimleriyle 7 milyon 200 bin kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Bu yıl 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve şu ana kadar 8 milyon kişiye eğitim verdiklerini aktaran Yılmaz, "Her sene 10 milyon insana iyilik anlatalım istiyoruz. Her sene 10 milyon insana güvenli yaşamı, afetlere hazırlığı, ilk yardımı anlatalım istiyoruz. Toplumun içinden çıkan Kızılay'ımızla, gönüllülerimizle, beraber daha dirençli bir toplum olmak üzere uğraşalım istiyoruz. Bu hafta inşallah Türk Kızılay Kanunu'muz da çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kızılay kolu olan öğrencilere Kızılay kolu bandı taktı, daha sonra öğrencilerle Kızılay Sokağı'ndaki stantları gezdi.

 

KIZILAY SOKAĞI'NDA 30 BİN ÖĞRENCİ AĞIRLANACAK

Bu yıl "iklim değişikliği ve afet bilinci" temasıyla düzenlenen Kızılay Sokağı'nda, 2-6 Kasım tarihlerinde 400'ü aşkın okuldan, ağırlıklı olarak okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki yaklaşık 30 bin öğrencinin ağırlanması bekleniyor.

İyilik çorbası, ilk yardım çantası, afet parkuru ve sıfır atık alanlarında düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, oyunlar aracılığıyla yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazırlık ve çevre bilinci konularında bilgi ediniyor.

Etkinliklerde ayrıca Türk Kızılay ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Kızılay kolu kulüplerinin çalışmalarında yer alan akran nezaketine yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kızılay Haftası boyunca ülke genelindeki Kızılay şubelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

50 yıllık iyilik geleneği! İhtiyaç sahiplerine lokantalarda ücretsiz yemek!
50 yıllık iyilik geleneği! İhtiyaç sahiplerine lokantalarda ücretsiz yemek!

Gündem

50 yıllık iyilik geleneği! İhtiyaç sahiplerine lokantalarda ücretsiz yemek!

Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!
Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

Gündem

Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23