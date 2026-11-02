9 kişinin öldüğü uçak kazasında dehşet anları! Pilotun son sözleri ortaya çıktı

Dünya ABD'nin Florida eyaletinde özel uçağın yere çakılarak alev topuna döndüğü anları büyük bir korkuyla izledi. Araç kamerasına da yansıyan o anlarda Learjet 60 tipi özel yolcu uçağında bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybederken pilotun uçak kazasından önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı.

PİLOT YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞ

Uzmanlar kazanın olduğu bölgede gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtınanın etkili olmasının kazada etkili olabileceğini değerlendirirken, pilotun kazadan hemen önceki son sözleri de hava şartlarındaki zorlu durumu gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan hava trafik kontrol kayıtlarında pilot, "Uçakta buzlanma ve türbülans yaşandığını" bildirdi. bir süre sonra ise pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" sözleri dikkat çekti.

Uçağın kontrolünün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri tüyleri diken diken etti.