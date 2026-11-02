  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YP Lideri Millî irade hırsızının önde gideni Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi! “Eğlence” maskesiyle kimlik çöküşü yaşanıyor Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık” Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?” Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor
Dünya 9 kişinin öldüğü uçak kazasında dehşet anları! Pilotun son sözleri ortaya çıktı
Dünya

9 kişinin öldüğü uçak kazasında dehşet anları! Pilotun son sözleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Florida'da gökyüzünde yaşanan dehşet dakikalarında Learjet 60 tipi özel uçağın alev topuna dönerek çakılmasıyla 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Faciaya adım adım giden sürecin telsiz kayıtları gün yüzüne çıkarken, pilotun kuleye geçtiği son sözler yaşanan kabusun ve çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Dünya ABD'nin Florida eyaletinde özel uçağın yere çakılarak alev topuna döndüğü anları büyük bir korkuyla izledi. Araç kamerasına da yansıyan o anlarda Learjet 60 tipi özel yolcu uçağında bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybederken pilotun uçak kazasından önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı.

PİLOT YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞ

Uzmanlar kazanın olduğu bölgede gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtınanın etkili olmasının kazada etkili olabileceğini değerlendirirken, pilotun kazadan hemen önceki son sözleri de hava şartlarındaki zorlu durumu gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan hava trafik kontrol kayıtlarında pilot, "Uçakta buzlanma ve türbülans yaşandığını" bildirdi. bir süre sonra ise pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" sözleri dikkat çekti.

Uçağın kontrolünün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri tüyleri diken diken etti.

Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü
Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

Aktüel

Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu
7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

Spor

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

2 kişi yaralandı! Bolu Dağı viyadüklerinde zincirleme kaza
2 kişi yaralandı! Bolu Dağı viyadüklerinde zincirleme kaza

Aktüel

2 kişi yaralandı! Bolu Dağı viyadüklerinde zincirleme kaza

Motosiklet sürücüsü yaralandı! Haftalardır kapatılmayan çukurlar kazaya neden oldu
Motosiklet sürücüsü yaralandı! Haftalardır kapatılmayan çukurlar kazaya neden oldu

Yerel

Motosiklet sürücüsü yaralandı! Haftalardır kapatılmayan çukurlar kazaya neden oldu

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza
Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza

Yerel

Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23