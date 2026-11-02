Havalimanında korku dolu anlar! Küçük uçak hangarın duvarını aşıp helikoptere çarptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinin güneydoğusundaki Ardmore Havalimanı’nda küçük bir uçak kontrolden çıkarak hangara girdi. Uçağın içeride bulunan bir helikoptere çarptığı kazada yakıt sızıntısı yaşandı.
Ardmore Havalimanı’nda yaşanan kaza büyük paniğe yol açtı. Hafif sınıftaki bir uçak, henüz bilinmeyen nedenle hangarın duvarına çarparak yapının içine girdi ve burada bulunan bir helikopterle çarpıştı. Yetkililer, ilk incelemelerde uçaktan miktarı henüz belirlenemeyen yakıt sızıntısı olduğunu açıkladı.
Yaralanma konusunda farklı açıklamalar
Polis, kazanın ardından bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı. Hato Hone St John sağlık ekipleri ise olay yerine bir ambulans, bir yönetici ve bir helikopter gönderildiğini belirterek bir kişinin kontrol edildiğini ancak herhangi bir yaralanma tespit edilmediğini açıkladı.
Kazanın nedeni araştırılıyor
Havalimanı yetkilileri olay yerinde açıklama yapmazken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.