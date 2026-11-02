Havalimanında korku dolu anlar! Küçük uçak hangarın duvarını aşıp helikoptere çarptı

Ardmore Havalimanı’nda yaşanan kaza büyük paniğe yol açtı. Hafif sınıftaki bir uçak, henüz bilinmeyen nedenle hangarın duvarına çarparak yapının içine girdi ve burada bulunan bir helikopterle çarpıştı. Yetkililer, ilk incelemelerde uçaktan miktarı henüz belirlenemeyen yakıt sızıntısı olduğunu açıkladı.

Yaralanma konusunda farklı açıklamalar

Polis, kazanın ardından bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı. Hato Hone St John sağlık ekipleri ise olay yerine bir ambulans, bir yönetici ve bir helikopter gönderildiğini belirterek bir kişinin kontrol edildiğini ancak herhangi bir yaralanma tespit edilmediğini açıkladı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Havalimanı yetkilileri olay yerinde açıklama yapmazken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.