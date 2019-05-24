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Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin

Doç.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:15
Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin

Doç.Dr. Karaca Başaran, yüz estetiği ile gençleşmenin mümkün olduğunu söyledi.


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, yüz germe ameliyatları son 10 senede ciddi bir değişim gösterdiğini belirterek, “Hatta germe kelimesi yerine artık birçok cerrah, ‘yüz gençleştirme’ terimini kullanmaktadır. Eski yıllarda aşırı gerilmiş, tek planda gerilmiş olan yüz derisi çok yapay bir görünüme yol açmaktaydı” dedi.


Günümüzde, yüz gençleştirme de amaç artık, yüz derisinin gerilmesi tek planda gerilmesi olmadığını deri altında bulunan ve SMAS olarak tabir edilen kas üzeri katmanının sıkılaştırılmasının esas amaç olduğunu anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, “Bu amaçla onlarca SMAS sıkılaştırma teknikleri tarif edilmiştir. Ana prensip, deri altı dokuların daha sıkı bir hale getirilmesini sağlarken, deriyi sadece bir örtü olarak kullanmada yatar. Klasik yüz germe ameliyatlarında kesi şekli, kişiden kişiye değişmekle beraber, genel olarak saçlı deri içinde, kulak içinde ve arkasında, izler saklanacak şekilde planlama yapılır. Eskiden aşırı gerilmiş deri nedeniyle kötü iz kalmasına yol açan problemler, artık derinin sadece örtü olarak kullanıldığı modern yöntemlerden sonra görülmemektedir. Seneler sonra kesi hattındaki iz neredeyse çoğu hastada çok zor fark edilmektedir” diye konuştu.


Doç. Dr. Karaca Başaran, yüz gençleştirme ameliyatlarında, ilk aşamada orta ve üst yüz kısımları endoskopik (kameralı sistem) ile ele alınmakta ve orta yüzü ideal haline getirildiğini dile getirerek, “Bu yüz gençleştirme ile aynı anda veya ayrı bir seansta olabilmektedir. İkinci aşama ise sarkık çene hattı ve boyun alanının toparlanmasıdır. İyi bir yüz gençleştirme sonucu alabilmek için boyun bölgesinin iyileştirilmesi çok büyük önem taşır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:15
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