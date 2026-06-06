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Spor Yeni sezonda gelen yıldızlarla daha da kabaracak! Fenerbahçe’nin dev borcu açıklandı
Spor

Yeni sezonda gelen yıldızlarla daha da kabaracak! Fenerbahçe’nin dev borcu açıklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni sezonda gelen yıldızlarla daha da kabaracak! Fenerbahçe’nin dev borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali ve idari faaliyetlere ilişkin denetim kurulu raporlarını paylaştı.

 

Dönen Varlıklarda 642 milyon TL azalış, Duran Varlıklarda 3 milyar 93 milyon TL artış olduğunu ifade eden Kesgin, toplam varlıkları 28 milyar 710 milyon TL olarak açıkladı.
Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Kesgin, toplam borcunun da 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 202 milyon TL olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde dönem karı 1 milyar 716 milyon TL, öz kaynakların ise 1 milyar 91 milyon TL olduğu belirtildi.

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