Bu yöntem kesin çözüm: Sertleşen havluları ilk yıkamada pamuk gibi yapıyor!
Sertleşen havluları ilk yıkamada pamuk gibi yapıyor...
Sertleşen havluları ilk yıkamada pamuk gibi yapıyor...
Duş sonrasında sert ve yıpranmış havlularla karşılaşmak, ev hanımlarının ve temizlik meraklılarının en sık yaşadığı sorunların başında geliyor. Zamanla sert su, kireç, vücut yağları ve yanlış yıkama teknikleri nedeniyle adeta zımpara kağıdına dönen havluları eski yumuşaklığına kavuşturmak ise sanılanın aksine oldukça basit bir yöntemle mümkün oluyor.
Temizlik uzmanları, havluların eskimediğini, sadece yanlış yıkama uygulamaları nedeniyle sertleştiğini belirterek, mutfak dolaplarında yer alan tek bir doğal malzeme ile bu sorunun tamamen çözülebileceğini ifade ediyor: Karbonat.
Hamur işlerinin vazgeçilmezi olan bu mütevazı ürün; ev temizliğinde leke çıkarma, kötü kokuları nötrleme ve gider açma özelliklerinin yanı sıra sertleşen tekstil ürünlerini kabartmada da yüksek performans gösteriyor.
Havluların zamanla sertleşip esnekliğini kaybetmesinin temel nedeni, kalın ilmeğe sahip kumaş liflerinin arasına yerleşen ve durulanamayan deterjan ile yumuşatıcı kalıntılarıdır.
Birçok tüketici daha temiz olması amacıyla makineye fazla deterjan eklese de, bu durum havluların daha da sertleşmesine yol açıyor.
Tambura eklenen karbonat, liflerin arasına katılaşan bu sabun ve kireç artıklarını moleküler düzeyde parçalayarak kumaşın dokusunu gevşetiyor. Böylece havlular kimyasal yumuşatıcılara ihtiyaç duymadan ilk günkü pofuduk haline geri dönüyor.
Havlularda otel kalitesinde bir yumuşaklık elde etmek için herhangi bir profesyonel ürüne gerek duyulmadan şu adımların izlenmesi öneriliyor:
TAMBURA DOĞRUDAN EKLEME: Havlular makineye yerleştirildikten sonra, yaklaşık yarım su bardağı karbonat doğrudan makinenin tamburuna, yani havluların üzerine dökülür.
DETERJANI YARIYA İNDİRİN: Gözle görülür bir yumuşaklık için normalde kullanılan çamaşır deterjanı miktarı yarı yarıya azaltılır. DOĞRU SICAKLIK AYARI (40°C): Makine 40 derece sıcaklıkta ılık bir programda çalıştırılır.
Yüksek sıcaklıklar havlu liflerinin yapısını bozup matlaştırırken, 40 derecelik ılık su hem dokulardaki yağ ve kirleri çözecek kadar etkili hem de lifleri koruyacak kadar hassas bir denge sunuyor. Yöntemi uygulayanlar, ilk yıkamadan itibaren havluların makineden çok daha hacimli, yumuşak ve ferah bir kokuyla çıktığını belirtiyor. Doğal ve bütçe dostu olan bu yöntem, havluların kullanım ömrünü uzatırken kimyasal kullanımını da minimuma indiriyor.
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