Bu yöntem kesin çözüm: Sertleşen havluları ilk yıkamada pamuk gibi yapıyor!

Yüksek sıcaklıklar havlu liflerinin yapısını bozup matlaştırırken, 40 derecelik ılık su hem dokulardaki yağ ve kirleri çözecek kadar etkili hem de lifleri koruyacak kadar hassas bir denge sunuyor. Yöntemi uygulayanlar, ilk yıkamadan itibaren havluların makineden çok daha hacimli, yumuşak ve ferah bir kokuyla çıktığını belirtiyor. Doğal ve bütçe dostu olan bu yöntem, havluların kullanım ömrünü uzatırken kimyasal kullanımını da minimuma indiriyor.