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Gündem Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı
Gündem

Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Tokat programında partililerin saldırısından Özel’in aracına sığınarak kurtulduğu belirtilen CHP Tokat Milletvekili Durmaz iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili Damim Durmaz, Özgür Özel’den “CHP Grup Başkanı” diye bahsettiği paylaşımında; “Değerli Tokatlı Hemşehrilerim; Kıymetli Partililerimiz; 5 Haziran tarihinde partimizin Reşadiye ilçemize bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirdiği miting kapsamında basına ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Mitinge kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından telefonla aranarak programa davet edildim. Bu davet üzerine Çevrecik’e hareket ettim ve miting alanına programın son bölümünde, yaklaşık son 15 dakika kala ulaştım.

Miting alanına girişimde, münferit birkaç kişi dışında, yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz, iyi günde de zor günlerde de omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli hemşehrilerim ve partililerimizle selamlaşarak miting otobüsüne geçtim. Programın ardından ise ilimizin gündemine ilişkin değerlendirmelerimi, 4 beldemizde yapılacak ara seçim sürecine dair gözlem ve tespitlerimi doğrudan Sayın Grup Başkanımıza aktarmak amacıyla kendisinin bulunduğu araca geçerek yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yansıtıldığı şekilde bir olay akışının yaşanmadığını, kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığı anlaşılan, “araca sığındı, kurtarıldı” gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu, Sayın Grup Başkanımız ile aracında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tamamen olağan bir siyasi değerlendirmeden ibaret olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

“ASLOLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’DİR”

Kadim Durmaz, “Demokratik toplumlarda eleştiri, farklı görüş ve değerlendirmeler elbette doğaldır. Ancak kamuoyunun eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler üzerinden yönlendirilmesi ne siyasi etikle ne de demokratik sorumluluk anlayışıyla bağdaşmaktadır. Bizler için esas olan kişisel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve bütünlüğü ile ülkemizin geleceğine yönelik mücadelesidir. Aslolan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir” mesajını verdi.

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