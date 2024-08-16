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Medya 'Yuvaya dönüşün' kapıları açıldı! Yeniden Refah'tan AK Parti'ye akın var
Medya

'Yuvaya dönüşün' kapıları açıldı! Yeniden Refah'tan AK Parti'ye akın var

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:25:00 -
'Yuvaya dönüşün' kapıları açıldı! Yeniden Refah'tan AK Parti'ye akın var

Turgay Güler, Gelecek, Deva ve Saadet partilerinin misyonlarını tamamladığını ve AK Parti’ye katılımların arttığını ifade etti. Güler, bu partilerden gelen istifaların ardından AK Parti’ye dönen milletvekilleri ve belediye başkanlarına dikkat çekti. AK Parti’nin "yuvaya dönüş" sürecini başlattığını belirten Turgay Güler ayrıca, bu hamlenin AK Parti’yi CHP ve DEM dışında rakipsiz bırakabileceğini söyledi. Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Turgay Güler, Gelecek, Deva ve Saadet partilerinin misyonlarını tamamladığını ve AK Parti’ye katılımların arttığını ifade etti. Güler, bu partilerden gelen istifaların ardından AK Parti’ye dönen milletvekilleri ve belediye başkanlarına dikkat çekti. AK Parti’nin "yuvaya dönüş" sürecini başlattığını belirten Turgay Güler ayrıca, bu hamlenin AK Parti’yi CHP ve DEM dışında rakipsiz bırakabileceğini söyledi. Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gelecek, Deva ve Saadet!

Bu üç parti son yerel seçimlerin ardından misyonlarını tamamladılar ve parçalanmaya başladılar. Ak Parti dün 23 yaşına bastı. O törende bu partilerden istifa eden milletvekili ve belediye başkanları Ak Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den de katılanlar vardı bu arada.

Gelecek, Deva ve Saadet'e sonradan eklemlenen Yeniden Refah Partisi'nden de!
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Özellikle Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'nde siyaset yapanlar genel başkanlarına çok inanmışlardı. Genel başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu'na! Ak Parti devrilecek, altılı masa iktidar olacaktı. Böylece Ak Parti devri kapanacak; belki Gelecek belki Deva belki de Saadet, Ak Parti'nin bıraktığı boşluğu dolduracaktı. Olmadı!

Olması da mümkün değildi.

Yeniden Refah Partisi de benzer bir hayale kapıldı. Oradan da ciddi kopuşlar başladı.

Son iki seçimde bu partilerin tamamı sandıkta çok ciddi bir varlık sergileyemediler. Ama sandıkta! Ak Parti söz konusu bu partilerin niceliksel ağırlığına odaklandı. Hata yaptı! Oysa darbeyi niteliksel ağırlıklarından yedi!

Son seçimde milyonlarca Ak Parti seçmeni sandığa gitmedi. Böylece şikâyet ettikleri konularda seslerini duyurabileceklerine inandılar. Çoğu sonradan pişman oldu ama iş işten geçmişti.

Peki Ak Parti'nin milyonlarca seçmeni nasıl organize oldu ve sandığa gitmedi? İşte bu sorunun cevabı söz konusu bu partilerin 'niteliksel' ağırlıklarında gizliydi.

Özellikle Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partililer çarşıda pazarda, camide lokalde 'sandığa gidilmemesi' için algı operasyonu çektiler. Ak Partili seçmen, karşısına dikilip 'sandığa gitmeyelim' diyen kişi/kişileri kendi gibi zannetti. Zira bu tür telkinleri yapan kişiler muhafazakâr, dindar, terör karşıtı insanlardı.

Tezgaha geldiğini seçimden sonra anladı.

Özellikle Yeniden Refah Partisi, Ak Parti'nin çekirdek seçmeni üzerinde ziyadesiyle etkili olmayı başardı. Filistin hassasiyetini kaşıdı. Seçim bitince o hassasiyetleri de kalmadı.

Ve dün yani Ak Parti'nin 23'üncü yıldönümü töreninde bu partilerin hepsinden milletvekili ve belediye başkanları istifa edip Ak Parti'ye katıldı. Onlarla birlikte seçmenleri ve teşkilatları da. İYİ Parti'den de katılımlar oldu.

Demem o ki Ak Parti 'yuvaya dönüşün' kapılarını açtı. Bunu ete kemiğe büründürmeyi başarabilirse karşısında rakip olarak sadece CHP ve DEM kalacak.

Tıpkı eski günlerdeki gibi!

Az daha unutuyordum. DEM Parti'den de istifa eden bir belediye başkanı Ak Parti saflarına katıldı."

 

 

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