  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Dünya Almanya’ya göç yüzde 45 azaldı
Dünya

Almanya’ya göç yüzde 45 azaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Almanya’ya göç yüzde 45 azaldı

Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı, geçen yıl yüzde 45 azalarak 235 bine düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkeye gelen göçmen sayısı yüzde 13 azalışla 1 milyon 480 bine geriledi.

Ülkeyi terk edenlerin sayısı ise yüzde 2'lik sınırlı düşüşle 1 milyon 250 bin oldu.

Göç dalgasındaki gerilemede, sığınmacıların yoğunlukla geldiği ana menşe ülkeler ile Ukrayna kaynaklı nüfus hareketliliğinin azalması belirleyici rol oynadı.

Almanya ile diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki göç dengesi eksi yönlü seyrini sürdürdü.

 

2024 yılında eksi 34 bin olan AB net göç dengesi, geçen yıl eksi 54 bine ulaştı. Bu veri, Almanya'dan diğer AB ülkelerine taşınanların sayısının, o ülkelerden Almanya'ya gelenlerden daha fazla olduğunu gösterdi.

Almanya, en fazla net göç kaybını 17 bin ile Polonya ve 14 bin ile Bulgaristan karşısında verdi. İtalya ise artı 4 binlik göç hareketiyle AB içinde Almanya lehine en yüksek net göçün sağlandığı ülke oldu.

Alman vatandaşlarının yurt dışına göç etme eğilimi geçen yıl da artarak devam etti.

 

Alman vatandaşlarının net göç kaybı 81 binden 97 bine yükseldi. Almanların yerleşmek için en çok tercih ettiği ülkeler sırasıyla 23 binle İsviçre, 14 binle Avusturya ve 10 binle İspanya oldu.

Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!
Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!

Avrupa

Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!

Almanya'dan 2039 hamlesi: İnsansız kara aracından ilk füze ateşlendi!
Almanya'dan 2039 hamlesi: İnsansız kara aracından ilk füze ateşlendi!

Gündem

Almanya'dan 2039 hamlesi: İnsansız kara aracından ilk füze ateşlendi!

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor
Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Kobi

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Almanya'da korku dolu dakikalar: Münih havalimanı civarında esrarengiz cisim!
Almanya'da korku dolu dakikalar: Münih havalimanı civarında esrarengiz cisim!

Dünya

Almanya'da korku dolu dakikalar: Münih havalimanı civarında esrarengiz cisim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23