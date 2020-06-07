Yuvasından düşen baykuş yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Tekirdağ’da yuvasından düşen baykuş yavrusuna, itfaiye ekipleri sahip çıktı. Yavru baykuş, uzatılan itfaiye merdiveniyle yuvasına kavuşturuldu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muratlı ilçesinde İnanlı Çeşmesi mevkisindeki mesire alanında yaşandı. Yuvasından düşen bir baykuş yavrusu itfaiyeyi harekete geçirdi. Alınan bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, yuvasından düşen baykuş yavrusunu kurtararak yangın merdiveni ile tekrar yuvasına koydu. Yavru baykuşun tekrar yuvasından düşmemesi için yuvanın elle sağlamlaştırıldığı öğrenildi.

Durumu gören vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiye ekipleri ise, kendilerine haber veren çevredeki vatandaşlara teşekkür etti.