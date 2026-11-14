BİM 15-17 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...
Türkiye'nin önde gelen market zinciri BİM, 15-17 Kasım aktüel kataloğunu yayınladı. Peki katalogda hangi ürünler var?
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Türkiye'nin önde gelen market zinciri BİM, 15-17 Kasım aktüel kataloğunu yayınladı. Peki katalogda hangi ürünler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 KASIM PAZAR TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C): 27.900 TL Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 16.990 TL TCL Soundbar 100 W S45H: 4.500 TL Logitech G Kablolu Oyuncu Mouse G203 + Mouse Pad Set: 999 TL Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı (HC-2948): 2.290 TL Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.250 TL Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL IMEX Kablolu Powerbank (10.000 mAh): 499 TL Polosmart Kablosuz Speaker (FS123): 699 TL Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık (FS122): 599 TL Nordica Tüy Toplama Cihazı Pilli: 249 TL House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri (HP92): 399 TL
Heifer Chef's Mini Blender: 1.990 TL Heifer Chef's Çay Makinesi: 1.990 TL Fakir SM1804B Blender Set: 2.790 TL Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.690 TL Keysmart Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi: 1.690 TL Altus Tartı (AL 8080 SB): 490 TL Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL Naturalove Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada: 899 TL Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (MG3915/15): 1.390 TL Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL
TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları (Farklı çeşitlerde): 39 TL Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL Space Puzzle: 79 TL Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL Barbie Öğretmen Seti: 899 TL Sesli Dönüşen Robot: 349 TL Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL Batman Spor Araba: 239 TL Elena Bob Pelüş Ayıcık (40 cm): 539 TL Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL Dede Bavullu Doktor Seti: 579 TL Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL İlk Arabam: 589 TL Oyuncak Balo Arabası: 429 TL Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL Smart Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru: 169 TL GoKidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL GoKidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat: 159 TL Penguen Denge Oyunu: 429 TL Animasyon Balon Seti: 49 TL Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL Hikaye Kitapları: 59 TL Ebby Mum Boyalı Boyama Kitapları: 139 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 17 KASIM SALI Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): 995 TL Fide Ton Balığı (3x160 g): 165 TL Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 28,50 TL Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 72,50 TL Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg): 85 TL Aly Tortilla Lavaş (450 g): 69 TL Calve Ranch Sos XL (380 g): 89,50 TL Tat Acılı Ketçap (390 g) + Acılı Sriracha (350 g): 99,50 TL Tat Domates Püresi (3x200 g): 49,50 TL Gourmy Çeşni Çeşitleri (80-90 g): 49,50 TL Today Çikolatalı Kruvasan (6x40 g): 85 TL Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 499 TL Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (650 g): 139 TL İnci Tahin (1 kg): 159 TL Şitoğlu Kış Pekmezi (1 kg): 149 TL Swedent Çikolata Sos Çeşitleri (300 g): 169 TL Bizim Paket Margarin (4x250 g): 159 TL Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL Kent Karbonat (1 kg): 75 TL Dr. Oetker Panko (200 g): 55 TL Dr. Oetker Galeta Unu (200 g): 39 TL Dr. Oetker Mısır Unu (200 g): 23 TL
Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 319 TL Sek %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 TL Yörsan Tereyağı (700 g): 419 TL Anka Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 379 TL Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 349 TL Tacıroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 165 TL Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir (150 g): 72,50 TL Sek Çilekli Quark (140 g): 57,50 TL Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 159 TL Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL Yörsan Ayran (2 L): 84,50 TL Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 59,50 TL Alpro Yulaflı İçecek (1 L): 159 TL Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt (1 L): 69,50 TL Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir (250 ml): 42,50 TL Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL Sek Yaban Mersinli Quark (250 ml): 79,50 TL Banvit Piliç Tempura Nugget (700 g): 179 TL Cossette Latte Pasta (600 g): 209 TL Pek Food Ispanaklı Katmer Börek (580 g): 145 TL Feast Elma Dilim Patates (1 kg): 119 TL Superfresh Milföy Hamuru (1 kg): 154,50 TL Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger (500 g): 299 TL Akşeker Soslu Dana Döner (500 g): 249 TL Akşeker Dana Cheese & Steak (500 g): 249 TL Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç (200 g): 199 TL Akşeker Karma Çorba Çeşitleri (480 g - Kelle Paça, Kuzu Paça, İşkembe): 129 TL Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav (250 g): 75 TL
Peripella Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 199 TL Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta (Jurassic World): 42,50 TL Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 449 TL Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein (400 g): 899 TL Protein Ocean Çikolata Aromalı Mass Gainer (1.3 kg): 799 TL Protein Ocean Aromasız Kreatin (750 g): 699 TL Protein Ocean Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması (1.3 kg): 369 TL Protein Ocean 0 Fıstık Ezmesi (330 g): 149 TL Protein Ocean Multivitamin: 219 TL Protein Ocean ZMA: 219 TL Protein Ocean Vitamin D3: 199 TL Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta (245 g): 109 TL Eti Eszet Sütlü İnce Çikolata (75 g): 79 TL Sek Meyve Nektarı Çeşitleri (1 L): 59,50 TL Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker (20 g): 89 TL Ülker Badem Kraker (135 g): 35 TL Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker (650 g): 159 TL Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız (3x7 g): 45 TL Milka Fındıklı Pralin Çikolata (105 g): 159 TL Eti Paykek Mozaik Kek (200 g): 55 TL (Fiyat görselde kısmen kapalı) Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3x86 g): 59 TL Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker (66 g): 33 TL Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı (34 g): 13,50 TL Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret (32 g): 29,50 TL Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek (55 g): 27 TL Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata (85 g): 69,50 TL Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar (45 g): 29,50 TL
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