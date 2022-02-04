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Ekonomi Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?
Ekonomi

Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?

Yuvam hesabını kim açabilir? Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için ‘Yuvam’ hesabı uygulamasına karar verildi. Peki, Yuvam hesabı ne oluyor? Kimler Yuvam hesabı açabilir? Yuvam hesabı ne?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 12:56:00 -
Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için yeni bir uygulama başladı. Pek çok kişi bu sebeple Yuvam hesabının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Yuvam hesabı nedir? kimler Yuvam hesabı açabilir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.

Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.

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