Yuvalama çorbası, besin değeri ve kalorisi yüksek olan nohutla yapılmaktadır. Birçok vitamin ve protein içeren yuvalama çorbası sağlık açısından çok faydalıdır. Peki, lezzetli bir yöresel yemeklerimizden olan yuvalama nasıl yapılır? İşte yuvalama tarifi...

Malzemeler:

125 gram yağsız kıyma

200 gram pirinç

Yarım kahve fincanı irmik

Bir buçuk çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

1 kahve fincanı sıvıyağ (elleri yağlamak için)

Suyu için:

250 gram kuşbaşı koyun eti

50 gram nohut

250 gram yoğurt

2 çorba kaşığı nane

50 gram margarin

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı arpa şehriye

200 gram margarin

4 su bardağı su

1 adet etsuyu tableti, tuz

YAPILIŞI:

Et ile nohutu haşlayın. Pirinçleri yıkayıp, bir kaba alın. Tuz, karabiber, ıslanmış irmik, yağsız koyun kıyması ve soğanı ilave edin. Et değirmeninin ince süzgecini takıp bu malzemeyi iki kez çekin. Avuçlarınızı hafifçe yağlayıp, çekilen hamurdan parçalar alıp, ince çubuklar yapın. Yarım nohut büyüklüğünde yuvarlayıp, su buharında, süzgecin içinde ağzını kapatarak haşlayın. Süzülmüş yoğurda, un ve yumurta ilave ederek ocak üzerinde 1-2 taşım kaynatarak ocaktan alın. Yuvarlanan malzemeyi, etli nohutlu suya atın. 1-2 taşım kaynatıp, yoğurdu ilave edin. 1-2 taşım daha kaynatarak ocaktan alın. Margarini eritip, toz naneyi ve karabiberi katın. Yemeğin üzerine gezdirin. Şehriyeli pirinç pilavı ile servis yapın. Pilav için, 2 su bardağı pirinci yıkayıp, suyunu süzün. Etsuyu tabletini suda eritin. Pilav tenceresine margarini alın. Eriyince 1 su bardağı arpa şehriyeyi atıp kavurun. Daha sonra pirinci ekleyin. Etsuyu tableti katılmış 4 su bardağı suyu ve dilerseniz biraz daha su ilave edin. Pirinçler suyu çekene kadar pişirin.