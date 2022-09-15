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Spor Yuvakuran'lar Beşiktaş'a ateş püskürdü!
Spor

Yuvakuran'lar Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'nın babası Semih Yuvakuran, genç file bekçisinin TFF listesine yazılmamasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 17:06:00 -
Yuvakuran'lar Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen eski milli oyuncu Semih Yuvakuran, oğlu Utku Yuvakuran hakkında açıklamalarda bulundu.

Baba Yuvakuran, oğlu Utku'nun TFF'ye bildirilen kadro listesinde olmamasına tepki gösterdi.

"Ersin gidecek deyip Utku'yu göndermediler"
Radyospor'a açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, "İleride sonucunu göreceğiz. Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. 'Yok bize lazım Utku' denildi... Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler... Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk, siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Utku'nun en büyük şanssızlığı iyi giderken koronavirüse yakalanmasıydı. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu değerlendireceğiz diyorsunuz, hayırlısı olsun..." diyerek siyah-beyazlı yönetimi eleştirdi.

"Aileler çocuklarına müdahil olmamalı"

Bu düzende teknik adam olmak istemediğini de söyleyen Yuvakuran, "Ne yazık ki bazı futbolcu aileleri çocuklarını dolar ya da euro olarak görüyor. Bu bakış açısı çok yanlış. Bence aileler çocuklarına çok fazla müdahil olmamalı. Onların birer hocası var." ifadelerini kullandı.

 

 


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