Yuto Nagatomo için sürpriz teklif!
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.20 Ağustos 2019 Salı 19:51
Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Fiorentina'nın transfer listesine girdi.
İtalyan basınında yer alan haberde; teknik direktör Vincenzo Montella'nın yedek sol beki talebi üzerine arayışlara geçen Fiorentina yönetimi, hazırlık maçı sonrasında Galatasaray ile Nagatomo için temasa geçti. Nagatomo için gelen teklife henüz bir yanıt vermeyen Galatasaray, değerlendirmeye aldı.
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