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Sosyal Medya Görenler dönüp bir daha baktı! Belediye otobüsünde bir bu eksikti
Sosyal Medya

Görenler dönüp bir daha baktı! Belediye otobüsünde bir bu eksikti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında sefer yapan büyükşehir belediyesine ait halk otobüsünde, seyahat edenlerin gözlerine inanmakta güçlük çektiği sıra dışı anlar yaşandı.

Diyarbakır ile Bismil arasında sefer yapan büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma aracında, diğer yolcuların hayretler içinde kaldığı kuralsız bir olay yaşandı. Otobüste karşılıklı koltuklarda seyahat eden 4 kişi, toplu taşıma kurallarını ve diğer vatandaşların konforunu hiçe sayarak yanlarında getirdikleri okey takımını çıkardı.

Kucaklarına yerleştirdikleri büyük bir karton parçasını masa gibi kullanan şahıslar, hareket halindeki otobüste ıstakaları dizip okey oynamaya başladı.


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