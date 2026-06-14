Galatasaray'da yuvaya dönüş: Kural böyle olunca mecburiyetten...
Galatasaray, altyapısından yetişen ve Westerlo'da sergilediği performansla dikkat çeken eski stoperi Emin Bayram'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, altyapısından yetişen ve Westerlo'da sergilediği performansla dikkat çeken eski stoperi Emin Bayram'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, hem savunma rotasyonunu güçlendirmek hem de yerli kuralı elini rahatlatmak için tanıdık bir isme yöneldi.
Belçika basınından Voetbalkrant'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen 23 yaşındaki eski oyuncusu Emin Bayram'ı transfer etmek için harekete geçti.
Westerlo'da istikrarlı bir grafik çizen ve fiziksel gelişimiyle tam not alan genç savunmacının, UEFA listelerindeki "altyapı oyuncusu" statüsüne uyması bu hamleyi teknik heyet için öncelikli kılıyor. Yönetimin yakın zamanda Belçika kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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