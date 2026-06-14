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Aktüel Jandarma harekete geçti! Trabzon sahilinde esrarengiz cisim
Aktüel

Jandarma harekete geçti! Trabzon sahilinde esrarengiz cisim

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Trabzon Akçaabat'ta balıkçıların sahilde fark ettiği roket motoru parçası, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde sahile vuran esrarengiz cisim için jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

 

Olay, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi. Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı.

 

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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