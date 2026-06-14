5G abone sayısı 40 milyonu aştı! Bakan Uraloğlu: 6G için hazırlıklar başladı bile

5G abone sayısı 40 milyonu aşan Türkiye’nin 6G hazırlıkları da başladı. Dünya Gazetesi'nin Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği Dijital Dönüşüm Zirvesi, 12 Haziran'da İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğünde yapıldı. 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı rakamlar öne çıktı. Uraloğlu, "1 Nisan itibariyle ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülke nüfusunun 4'te biri buluştu. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ay bile dolmadan 42 milyona yaklaştı" dedi.

5G'nin küresel çapta oluşturacağı ekonomik büyüklüğü de çarpıcı rakamlarla açıklayan Bakan Uraloğlu şu bilgileri verdi: "Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC'ye göre 5G'nin 2030'a kadar dünya ekonomisine katkısı 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group'un raporuna göre de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G'nin oluşturacağı ekonomik değer 1,4-1,7 trilyon dolar arasında olacak ve 3,8-4,6 milyon yeni istihdam doğacak. Benzer şekilde imalat sektöründe 5G destekli otomasyonun küresel katkısı 207 milyar dolar olarak öngörülüyor."

6G İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Türkiye'nin 5G sonrası 6G hazırlıklarına da başladığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye ile ilgili çarpıcı verileri de katılımcılar paylaştı: "Sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımız 145 milyar lirayı buldu. Mobil abone sayımız 100 milyona, genişbant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak ülkemizin nüfusunu aştı. Fiber optik ağ altyapımız ise 680 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini ekvator bölgesinden 17 kez dolaşacak, bir uzunluğa ulaştı."

Bakan Uraloğlu, düzenlenen zirvenin içeriğinden ve sağladığı katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu da ifade ederek DÜNYA Gazetesi'ne ve zirvenin ana sponsoru Türk Telekom'a teşekkür etti.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NI DİJİTAL YÜZYIL HALİNE GETİRMEK"

Zirvenin ana sponsoru olan Türk Telekom'un CEO'su Ebubekir Şahin, "Güçlü Altyapı Güçlü Gelecek: Türk Telekom'un Vizyonu" başlıklı sunumunda Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Telekom'un güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini belirten Şahin, şirketin yalnızca yerli teknoloji geliştiren değil, aynı zamanda bu teknolojileri uluslararası pazarlara ihraç eden bir konuma ulaştığını ifade etti. Şahin, "Şirket olarak ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik ederken geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir kuruluş olduk" dedi. Türkiye'nin dijital geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşan Şahin, hedeflerinin yalnızca dijitalleşme süreçlerine katkı sunmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Hedefimiz yalnızca ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak değil, Türkiye Yüzyılı'nı Dijital Yüzyıl haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan ve Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecerli de zirvede yapılan iki önemli panelde yer alarak kurumun vizyonundan ve kat edilen yoldan bahsettiler.

5G'NİN ENERJİSİNE ENERJİ KATTIK

Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da zirvenin gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ve bu alanda içerik üretmeye devam edeceklerini söyledi. Akkaya, "Bu zirve gösterdi ki Türkiye sadece teknoloji kullanımında değil üretimi ve ihracatında da başa oynuyor. Türk teknoloji firmalarının aldığı yatırımlar bu büyümenin ispatıdır. Türk Telekom'un güçlü desteği ve Bakanımızın katılımı ile 5G'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Çok sayıda sponsorun zirveye destek verdiğini bunun gelecek için umut vaat ettiğini belirten Kemal Akkaya, Bakan Uraloğlu'na günün anısına bir de plaket takdim etti.