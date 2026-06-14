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Gündem Uzman çavuş dehşeti! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü
Gündem

Uzman çavuş dehşeti! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Uzman çavuş dehşeti! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü

Türkiye, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş dehşetiyle sarsıldı. Kayınpederinin evine giden uzman çavuş, Kayınvalidesi, kayınpederi, eşi ve baldızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde uzman çavuş M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederinin evine gelerek kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’ye silahla ateş açtı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan M.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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