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Gündem CHP’de kadrolu provokatörler ve devşirmeler de kapı dışarı edilecek
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CHP’de kadrolu provokatörler ve devşirmeler de kapı dışarı edilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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CHP’de kadrolu provokatörler ve devşirmeler de kapı dışarı edilecek

Hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmış isimlerin tek tek ihraç edildiği CHP’de sıra provokatör ve devşirme milletvekillerine geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

Adı rüşvet skandallarıyla anılan korsan Genel Başkan Özgür Özel’e yakın 9 milletvekilinin disipline sevk edilmesinin, şaibeli adımlar atan 2 belediye başkanının ihracı için düğmeye basılmasının ardından kapının önüne konacak 7 isim daha belirlendi. Her kavgaya karışan, Genel Merkezi’nin tahliyesi esnasında eline su hortumu alarak çatıya çıkacak kadar ileri giden Mahmut Tanal ve kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmeyi hatta saldırmayı adet edinen Cemal Enginyurt’un listenin başında yer aldığı öğrenildi. MHP’den devşirilen Enginyurt’un, İP’ten kopan Adnan Beker ve Ümit Dikbayır’ın yanı sıra İstanbul’u yağmalayan çetenin başı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökhan Zeybek, Seyit Torun’un listede olduğu bilgisine ulaşıldı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘arınma’ süreci kapsamında yolsuzluktan yargılanan belediye başkanlarından Mehmet Murat Çalık, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Muhittin Böcek, Onursal Adıgüzel ve Hasan Akgün’ün de ihraç edileceği malumatı edinildi. Yeni ihraç listesinin sızmasıyla Kılıçdaroğlu’nda çok başlılığın, disiplinsizliği önleme kararlılığının hakim olduğu görüldü.

 

ÇÜRÜKLER BİR BİR AYIKLANIYOR

Konuya ilişkin Akit’e konuşan CHP’nin eski duayenlerinden Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Yargının mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP’de arınma ve durulanma için çalışıyor. Arınma ve durulanma kolay değil. Evvela araştırmalar, toplantılar yapılmalı. Şunu da belirtmeliyiz ki Kılıçdaroğlu kararlı. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu, rüşvetten ve şaibeli ihaleden yargılananların tamamını disipline sevk edecek. O konuda bir tereddüt ya da kuşku yok. İlk hamleleri yaptı. Bolu Belediye Başkanı için ihraç talebinde bulundu. Bakalım sırada kimler var? Tabii Kılıçdaroğlu, disiplinsizlere de kayıtsız kalmıyor. İlk olarak 9 ismi disipline sevk etti. Belli ki o 9 isimle yetinmeyecek, yeni ihraç taleplerinde bulunacak. Ki bir liste daha dolaşıma girdi. O listede de CHP’de disiplini bozduğu düşünülen milletvekilleri ve yöneticiler var. Mahmut Tanal’ın, Cemal Enginyurt’un, Adnan Beker’in ve Ümit Dikbayır’ın ihracı için ilk adımın atıldığı ifade ediliyor. Bunun disipline yönelik olduğu açık. Kılıçdaroğlu, disiplini sağlayamadığı takdirde CHP’yi idare edemeyeceğini biliyor. Önüne gelenin dilediğini diyeceği, yapacağı bir ortamda kargaşa olacağını görüyor. Çok başlılığın bulunduğu, disiplinin olmadığı yerde bırakın CHP’yi derneği dahi yönetemezsiniz. Kılıçdaroğlu, bunun farkında. O nedenle kendisine baş kaldıran, iç kavgayı körüklediğine ve hiddeti artırdığına inandığı figürleri CHP’den ayıklama cihetine gidiyor. Yine dışarıdan menfaat elde etmek ya da milletvekili olmak için gelenleri, CHP’nin töresini ve geleneğini bilmeyenlere yol vermeye yöneliyor. CHP’yle ideolojik bağı olmayan Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Ümit Dikbayır’la ilgili adım atıyor. Çınarda karşı karşıya kalınan çürümeleri gidermeye yöneliyor. CHP’yi öze döndürmeye, yerli ve milli yapıya büründürmeye uğraşıyor.”

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