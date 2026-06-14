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#1
Foto - Sergen Yalçın öve öve bitirememişti oysa ki... Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer

Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

#2
Foto - Sergen Yalçın öve öve bitirememişti oysa ki... Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı. Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.

#3
Foto - Sergen Yalçın öve öve bitirememişti oysa ki... Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer

Sergen Yalçın, futbol yorumculuğu yaptığı dönemde Cengiz Ünder için iddialı bir ifade kullanarak "Ver Cengiz'i bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım" demişti...

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