Sergen Yalçın öve öve bitirememişti oysa ki... Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer
Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı. Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.
Sergen Yalçın, futbol yorumculuğu yaptığı dönemde Cengiz Ünder için iddialı bir ifade kullanarak "Ver Cengiz'i bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım" demişti...
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