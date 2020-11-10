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Ekonomi Yusufeli Barajı’nda yükseklik 247 metreye ulaşıldı
Ekonomi

Yusufeli Barajı’nda yükseklik 247 metreye ulaşıldı

Artvin’de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:18:00 -
Yusufeli Barajı’nda yükseklik 247 metreye ulaşıldı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 747 bin 203 metreküp olduğu aktarıldı. Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin’in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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