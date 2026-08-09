Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig heyecanını dijital platformlara taşıyacak dev proje için el sıkıştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig heyecanını dijital platformlara taşıyacak dev proje için el sıkıştı.
Doğrudan Federasyon çatısı altında hayata geçirilecek resmi fantezi liginde taraftarlar, verilen bütçe dahilinde istedikleri oyunculardan kendi kadrolarını kurarak yarışacak.
Fantezi Süper Ligi nasıl çalışacak? Fantezi Süper Ligi, geleneksel futbol maçlarından ziyade bir tahmin piyasası mantığıyla işleyecek. Kullanıcılar, kendilerine verilen belirli bir bütçe dahilinde istedikleri takımdan oyuncuları seçerek kendi kadrolarını kurabilecekler.
Sistemdeki veriler, genellikle Opta veri tabanı üzerinden güncel olarak çekilecek. Seçilen futbolcuların gerçek maçlardaki performansları, kullanıcıların puan durumunu doğrudan etkileyecek.
Örneğin, bir futbolcunun gol atması veya asist yapması kullanıcıya puan kazandıracak. Buna karşılık, kendi kalesine gol atan, kart gören veya kalesinde gol gören oyuncular puan kaybına yol açacak.
Her hafta oluşturulan kadrolar üzerinden elde edilen puanlar, kullanıcıları genel sıralama tablosunda bir üst basamağa taşıyacak. Bu süreç, taraftarların ligi daha yakından takip etmesini sağlayacak bir rekabet ortamı oluşturacak.
ÖDÜLLÜ SİSTEM VE HEDEFLER Fantezi ligi kapsamında haftalık ve aylık bazda başarılı olan katılımcılar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Sezonu zirvede tamamlayan kullanıcıya ise otomobil hediye edilecek.
Projenin temel amaçları arasında taraftarlar arasındaki fanatizmi azaltmak ve kulüplere yeni bir gelir kapısı oluşturmak yer alıyor. Federasyon, bu dijital hamleyle futbolseverleri oyunun içine daha aktif bir şekilde dahil etmeyi hedefliyor.
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