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Spor
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Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

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Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig heyecanını dijital platformlara taşıyacak dev proje için el sıkıştı.

#1
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Doğrudan Federasyon çatısı altında hayata geçirilecek resmi fantezi liginde taraftarlar, verilen bütçe dahilinde istedikleri oyunculardan kendi kadrolarını kurarak yarışacak.

#2
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Fantezi Süper Ligi nasıl çalışacak? Fantezi Süper Ligi, geleneksel futbol maçlarından ziyade bir tahmin piyasası mantığıyla işleyecek. Kullanıcılar, kendilerine verilen belirli bir bütçe dahilinde istedikleri takımdan oyuncuları seçerek kendi kadrolarını kurabilecekler.

#3
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Sistemdeki veriler, genellikle Opta veri tabanı üzerinden güncel olarak çekilecek. Seçilen futbolcuların gerçek maçlardaki performansları, kullanıcıların puan durumunu doğrudan etkileyecek.

#4
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Örneğin, bir futbolcunun gol atması veya asist yapması kullanıcıya puan kazandıracak. Buna karşılık, kendi kalesine gol atan, kart gören veya kalesinde gol gören oyuncular puan kaybına yol açacak.

#5
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Her hafta oluşturulan kadrolar üzerinden elde edilen puanlar, kullanıcıları genel sıralama tablosunda bir üst basamağa taşıyacak. Bu süreç, taraftarların ligi daha yakından takip etmesini sağlayacak bir rekabet ortamı oluşturacak.

#6
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

ÖDÜLLÜ SİSTEM VE HEDEFLER Fantezi ligi kapsamında haftalık ve aylık bazda başarılı olan katılımcılar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Sezonu zirvede tamamlayan kullanıcıya ise otomobil hediye edilecek.

#7
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

Projenin temel amaçları arasında taraftarlar arasındaki fanatizmi azaltmak ve kulüplere yeni bir gelir kapısı oluşturmak yer alıyor. Federasyon, bu dijital hamleyle futbolseverleri oyunun içine daha aktif bir şekilde dahil etmeyi hedefliyor.

#8
Foto - Kazanan sporsevere büyük ödül! TFF’den süper fantezi lig uygulaması

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