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Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

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Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

Bursa'da dünyada sayılı bulunan klasik araçlar el işçiliğiyle restore edilip, yurtdışındaki çok sayıda ülkeye gönderiliyor.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

Bursa, köklü karoser geleneğini klasik araç restorasyonuyla geleceğe taşıyor. Türkiye'de bulunmayan, dünyada ise sayılı örneği kalan klasik otomobil ve otobüsler, kentteki atölyelerde ustaların el emeğiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Mercedes 3500 ve Setra S6 gibi nadir modeller, restorasyon sürecinin ardından yeniden yollara çıkmak üzere hazırlanıyor.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

Bursa'da restore edilen araçlar yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında da ilgi görüyor. İzlanda'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan Kazakistan'a kadar pek çok ülkeden gelen klasik araçlar, atölyelerde yenilendikten sonra yeniden sahiplerine gönderiliyor.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

ÇOCUKLUK MERAKI KLASİK OTOBÜS TUTKUSUNA DÖNÜŞTÜ Klasik araç tutkunu Hikmet Sungur, bu alana ilgisinin çocukluk dönemine kadar uzandığını anlattı. 1960 doğumlu olduğunu belirten Sungur, gençliğinde klasik minibüslerle büyüdüğünü ve ehliyetini de klasik bir minibüs kullanarak aldığını söyledi. Sungur, askerlik döneminin ardından ise otobüslere yöneldiğini ifade etti.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

Zamanla klasik otobüslere ilgi duyan bir grubun oluştuğunu aktaran Sungur, düzenlenen etkinliklerin ardından bu araçlara yönelik ilginin tahmin ettiklerinden çok daha fazla olduğunu gördüklerini dile getirdi. Bunun üzerine restorasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve araçların parçalarını temin etmeye başladıklarını kaydetti.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN MODELLER BURSA'DA RESTORE EDİLİYOR Bursa'daki iki farklı atölyede çok sayıda nadir klasik aracın restorasyonunun devam ettiğini belirten Sungur, Mercedes 3500, Setra S6, Neoplan, Magirus 714, Mercedes Avrupa 66 model ve 132 modellerinin üzerinde çalışıldığını söyledi.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

Bazı araçların Türkiye'de bulunmadığına dikkat çeken Sungur, özellikle Mercedes 3500 ve Setra S6'nın yurt dışından getirildiğini belirtti. Bu araçların Bursa'da restore edildikten sonra geldikleri ülkelere geri gönderildiğini ifade etti.

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Foto - Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

BİR ÇAMURLUĞUN YAPIMI 15 GÜN SÜRÜYOR Klasik araç restorasyonlarında el işçiliğinin belirleyici olduğunu söyleyen Akman, araçların maliyetinin 3-4 milyon liradan aşağı olmadığını, en az 3 milyon lirayı bulabildiğini belirtti. Parçaların hazır şekilde alınıp takılamadığını anlatan Akman, klasik Mercedes'in bir çamurluğunun üretimi için iki kişinin tam 15 gün çalıştığını söyledi. Bu araçların restorasyonunda kaput, çamurluk veya tampon gibi parçaların doğrudan satın alınarak monte edilemediğini vurguladı.

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