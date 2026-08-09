Türkiye'de yok dünyada sayılı! İzlanda'dan Afrika'ya kadar talep yağıyor!

BİR ÇAMURLUĞUN YAPIMI 15 GÜN SÜRÜYOR Klasik araç restorasyonlarında el işçiliğinin belirleyici olduğunu söyleyen Akman, araçların maliyetinin 3-4 milyon liradan aşağı olmadığını, en az 3 milyon lirayı bulabildiğini belirtti. Parçaların hazır şekilde alınıp takılamadığını anlatan Akman, klasik Mercedes'in bir çamurluğunun üretimi için iki kişinin tam 15 gün çalıştığını söyledi. Bu araçların restorasyonunda kaput, çamurluk veya tampon gibi parçaların doğrudan satın alınarak monte edilemediğini vurguladı.