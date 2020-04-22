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Ekonomi

Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan ve ülkenin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin Yusufeli Barajı’nda, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

2020-04-22 11:57:00 -
Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Coronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı şantiyeye giriş çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiye içinde hazırlanan yaşam alanlarında konaklamaya başladı. Baraj sahasında yoğun çalışma yürüten ekipler, coronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri almış durumda. Çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.

Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj inşaatında 202 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını belirterek, “Pandemi ilan edilen coronavirüsten etkilenmemek için baraj inşaatında çalışan personelimiz şantiyede ikamet ediyor. Böylece dışarıyla olan teması komple iptal ettik” dedi.

 

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