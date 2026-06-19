Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye ünlü isimden ziyaret: Elini öptü, bol bol sarıldı

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hoca, hapiste geçirdiği zulmü aratmayan 3 buçuk yılın ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Cezaevinden ayrılışı sırasında kalabalık bir grup tarafından tekbirlerle karşılanan Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendi, ev hapsinin sürdüğü ikametgahında dikkat çeken bir ziyareti kabul etti. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tahliye olan Gümüşel’i evinde ziyaret etti.

İkilinin bir araya geldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada ve basında gündem oldu. Görüşme sırasında Yusuf Ziya Gümüşel’in, Ahmet Mahmut Ünlü’yü karşısında görünce defalarca elini öptüğü görüldü.