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İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor
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İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor

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İçişleri Bakanı Çiftçi’den "Çocuk Koruma Kanunu" açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için, “Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor.” ifadesini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Bakan Çiftçi de sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tek bir çocuğu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme yasalaştı

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Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme yasalaştı

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Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap

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Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap

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