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Spor Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı
Spor

Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:13:00 -
Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.

"Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti.

Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.

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