Bir çift çamurlu çizme, yürekleri ısıtan insanlık dersine dönüştü
Balıkesir’in Havran ilçesinde ehliyet yenileme işlemi yaptırmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini kapıda çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı ise hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Dayı’nın Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abiler başımızın tacı" sözleri duygusal anlar yaşattı.