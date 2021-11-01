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Spor Yusuf Yazıcı takımdan gönderiliyor
Spor

Yusuf Yazıcı takımdan gönderiliyor

Yeni Teknik Direktör Gourvennec ile anlaşamayan ve forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, Lille'de iyice gözden düştü. Formaya hasret kalan Milli futbolcumuz, satış listesine koyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:32:00 -
Yusuf Yazıcı takımdan gönderiliyor

Teknik direktör Galtier'in Nice'e geçmesiyle Milli futbolcularımızın performansları da düştü. Burak ve Zeki düzenli olarak oynasa da Yusuf, ilk 11'e hasret kaldı. Milli futbolcumuz hamle oyuncusu olarak da değerlendirilmiyor.

L'Equipe'teki haber de, "Gourvennec, Lille'e geldiğinden beri Yusuf Yazıcı, forma hiyerarşisinde o kadar aşağı indi ki artık şansının kalmadığını düşünüyor. Motive olunca çok daha iyi performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı için moral durumu da önemli. Kaçınılmaz olarak, Yusuf Yazıcı için ayrılık ihtimali de ortada" denildi.

Değeri düşmeden gönderilecek

Formaya hasret kalan Yusuf'la ilgili satış planı yoktu. Ancak Yusuf'un değerinin düşmesinden korkuluyor. 17 milyon euro yatırım yapılan futbolcu için gelecek makul teklifler değerlendirilecek.

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