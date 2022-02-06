Yusuf Yazıcı Moskova'yı sallamaya başladı
Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.
Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.
Yusuf Yazıcı Rusya'da göze girmeye başladı. Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.
Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı'nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor.
YUSUF YAZICI'DAN 2 MAÇTA 2 ASİST
Ligin 2'nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.