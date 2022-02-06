  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

6 Şubat 1973: Generallerden Hükümete Cumhurbaşkanı Seçimi Baskısı Yapılması

Meteoroloji yeniden uyardı! Gün verdi: Kar geri dönüyor

Amerika’nın uzaylıları sakladığı düşünülen 51. Bölgeden şok görüntü yayınlandı Uydudan böyle görüntülendi

06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var

Kılıçdaroğlu söz vermişti... CHP'li belediye yapmamak için mahkemeye koştu!

Melih Gökçek tokadı yapıştırdı! Derya Büyükuncu'nun skandal paylaşımına bomba cevap

FETÖ'cüler böyle yemin etmiş

ABD, olası Rusya Ukrayna savaşının bilançosunu tüm dünyaya servis etti Binlercesi ve milyonlarcası…
Spor Yusuf Yazıcı Moskova'yı sallamaya başladı
Spor

Yusuf Yazıcı Moskova'yı sallamaya başladı

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:45:00 -
Yusuf Yazıcı Moskova'yı sallamaya başladı

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.

Yusuf Yazıcı Rusya'da göze girmeye başladı. Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında 2 asist yapmayı başardı. Teknik direktör Aleksey Berezutski, takımın hücum planlarını tamamen Yusuf Yazıcı'nın üzerine kuruyor.

Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı'nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor.

YUSUF YAZICI'DAN 2 MAÇTA 2 ASİST

Ligin 2'nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay