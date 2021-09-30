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Spor Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor
Spor

Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:01:00 -
Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, geçen sezon yakaladığı lig şampiyonluğunun ardından bu sezon beklentilerin çok gerisinde kaldı. Fransız ekibinin taraftarları takıma tepki gösterirken, milli futbolcumuz Yusuf da hedef tahtasına oturtuldu.

Devre arasında gönderilmesi planlanıyor

Milliyet'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor. Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.

Taraftarlar tepkili

Öte yandan Lille taraftarları da sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yla ilgili acımasız yorumlar yaptı. Forma şansı bulamadığı için huzursuz olan Yusuf Yazıcı'nın kendisini sorgulaması gerektiği görüşünde birleşen taraftarlar, milli futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu.

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